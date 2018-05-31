На Закарпатті акушер-гінеколог забрав у родини паспорт, доки вони не дадуть йому хабар. ВІДЕО
На Закарпатті акушер-гінеколог забрав у родини паспорт, доки вони не дадуть йому хабар. ВІДЕО
До пологового будинку потрапила чергова жінка при надії. Пологи мали вже незабаром початися, як тут акушер-гінеколог поставив свої умови – потребував із родини 500 доларів хабара. За цю суму він гарантував належний догляд на усіх стадіях процесу народження дитини. А без гідного підмащення буквально умивав руки, мовляв, буде, як буде. Проте навіть не це стало апогеєм ситуації. Більше дивіться у огляді.
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