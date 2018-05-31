Український політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування. ВІДЕО
Український політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування. ВІДЕО
Олександр Кольченко оголосив голодування! Незаконно засуджений в Росії український активіст на такий крок наважився з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.
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