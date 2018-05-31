Ювенальна пробація дає другий шанс для неповнолітніх злочинців. ВІДЕО

Шанс на виправлення. В Україні активно впроваджують пробацію. Це система заходів для злочинців, які отримали умовне покарання, аби вони спробували змінитися та повернутися до нормального життя. Пробацію ввели не лише для дорослих, а й для дітей. На сьогодні в Україні працює вже 13 Центрів саме ювенальної пробації. Ставлення до неповнолітніх тут кардинально відрізняється від місць позбавлення волі, куди ті могли потрапити. Хоча б тому, що людей тут не називають злочинцями, а лише клієнтами. Більше у сюжеті.