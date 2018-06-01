П’яний прикордонник побив трьох чоловіків на Київщині. ВІДЕО

П`яного та агресивного двадцяти дев’ятирічного прикордонника пізно ввечері ловили поліцейські по дворах Києва. Той дубинкою побив трьох чоловіків та бризкав їм газовим балончиком в очі.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

У Харкові «накрили» масажний салон з повіями…

Масштабна пожежа у Києві…

У Києві водій автобусу помер за кермом.