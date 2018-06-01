П’яний прикордонник побив трьох чоловіків на Київщині. ВІДЕО
П’яний прикордонник побив трьох чоловіків на Київщині. ВІДЕО
П`яного та агресивного двадцяти дев’ятирічного прикордонника пізно ввечері ловили поліцейські по дворах Києва. Той дубинкою побив трьох чоловіків та бризкав їм газовим балончиком в очі.
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