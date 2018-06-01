У Києві розкрили вбивство, що сталось на Жуковому острові. ВІДЕО

У столиці розкрили вбивство на човниковій станції, яке сталося навесні на Жуковому острові. Двоє чоловіків, випивали у помешканні на території човникової станції, де тимчасово проживав потерпілий. Обоє перебували у стані сп’яніння, посварилися - і один задушив іншого. Люди виявили у воді труп та зателефонували до поліції.