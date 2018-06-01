У Харкові викрили черговий бордель під виглядом масажного салону. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові викрили черговий бордель під виглядом масажного салону. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Харкові викрили масажний салон із досить специфічними послугами. І затримали банду сутенерів. Ті й організували роботу «сервісу». Молоді дівчата під виглядом масажу надавали секс-послуги.
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