На Херсонщині за три дні згоріло понад 500 гектарів лісу. ВІДЕО

На Херсонщині за три дні згоріло понад 500 гектарів лісу. ВІДЕО

06:30 01.06.2018

У Херсонській області поблизу села Раденськ на території лісництва Олешківського лісового господарства справжнє ЧП. Загорілось 100 гектарів лісу. Через пориви вітру вогонь почав розповсюджуватись все на більшу й більшу площу.

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