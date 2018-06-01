У Черкасах маленька дівчинка через недогляд випала з вікна 3-го поверху. ВІДЕО

До поліції Черкаського відділу надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що до них з тілесними ушкодженнями була доставлена 5-ти річна дівчинка, мешканка міста Черкаси.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці опитали учасників події, провели поквартирний обхід та здійснили опитування очевидців цієї події. Як було з’ясовано, мати дівчинки на момент події була відсутня вдома, за дівчинкою та ще двома онуками, доглядала 69-річна бабуся. Діти гралися в одній з кімнат квартири, а бабуся поралася на кухні. Дитина залізла на підвіконня, оперлася на москітну сітку та випала з третього поверху. Внаслідок падіння дівчинка отримала тілесні ушкодження.

Дівчинку відразу госпіталізували до дитячої лікарні в місті Черкаси.

За даним фактом слідчим відділом Черкаського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області