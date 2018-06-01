У Вінниці злодії обікрали будинок на очах його маленьких жителів. ВІДЕО

У мікрорайоні Сабарів поліція затримала двох грабіжників. Зловмисники проникли до будинку, у якому знаходились 11 та 12-річні діти, та у них на очах забрали прикраси матері.

Таксі, на якому тікали злодії, неподалік від місця злочину заблокували мобільні екіпажі працівників поліції охорони та патрульні.

Близько півдня до поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від 53-річної вінничанки про те, що двоє невідомих чоловіків шляхом віджиму пластикового вікна проникли до її будинку і заволоділи ювелірними прикрасами на суму близько 50 000 гривень. Все сталось на очах її двох неповнолітніх дітей, які грались у кімнаті. Побачивши зловмисників, діти сховались під ковдру та написали про непроханих гостей СМС-повідомлення матері.

Як розповів начальник Вінницького відділу поліції Сергій Синявський, інформація з описом зловмисників була надана усім працівникам міської поліції та мобільним екіпажам. Знаходячись у Сабарівському мікрорайоні, екіпаж поліції охорони помітив чоловіка, схожого за орієнтуванням, який сідав у таксі. Заблокувавши автомобіль, вони викликали на допомогу найближчий екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

Затриманими виявились 35 та 36-річні наркозалежні вінничани. Один з них має судимість за грабіж, інший – за крадіжки та наркотики. Під час огляду у них в кишенях та кросівках поліцейські вилучили ювелірні вироби заявниці.

Підозрювані затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж), за що передбачено ув’язнення на строк до 8 років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області