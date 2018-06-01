У Вінниці злодії обікрали будинок на очах його маленьких жителів. ВІДЕО

У Вінниці злодії обікрали будинок на очах його маленьких жителів. ВІДЕО

10:20 01.06.2018

У мікрорайоні Сабарів поліція затримала двох грабіжників. Зловмисники проникли до будинку, у якому знаходились 11 та 12-річні діти, та у них на очах забрали прикраси матері.

Таксі, на якому тікали злодії, неподалік від місця злочину заблокували мобільні екіпажі працівників поліції охорони та патрульні. 

Близько півдня до поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від 53-річної вінничанки про те, що двоє невідомих чоловіків шляхом віджиму пластикового вікна проникли до її будинку і заволоділи ювелірними прикрасами на суму близько 50 000 гривень. Все сталось на очах її двох неповнолітніх дітей, які грались у кімнаті. Побачивши зловмисників, діти сховались під ковдру та написали про непроханих гостей СМС-повідомлення матері. 

Як розповів начальник Вінницького відділу поліції Сергій Синявський, інформація з описом зловмисників була надана усім працівникам міської поліції та мобільним екіпажам. Знаходячись у Сабарівському мікрорайоні, екіпаж поліції охорони помітив чоловіка, схожого за орієнтуванням, який сідав у таксі. Заблокувавши автомобіль, вони викликали на допомогу найближчий екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

Затриманими виявились 35 та 36-річні наркозалежні вінничани. Один з них має судимість за грабіж, інший – за крадіжки та наркотики. Під час огляду у них в кишенях та кросівках поліцейські вилучили ювелірні вироби заявниці.

Підозрювані затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж), за що передбачено ув’язнення на строк до 8 років. Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманим.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
П’яний прикордонник побив трьох чоловіків на Київщині. ВІДЕО
01.06.2018 | 10:49
У Вінниці злодії обікрали будинок на очах його маленьких жителів. ВІДЕО
У Вінниці злодії обікрали будинок на очах його маленьких жителів. ВІДЕО
01.06.2018 | 10:20
У Черкасах маленька дівчинка через недогляд випала з вікна 3-го поверху. ВІДЕО
У Черкасах маленька дівчинка через недогляд випала з вікна 3-го поверху. ВІДЕО
01.06.2018 | 10:00
У Києві розкрили вбивство, що сталось на Жуковому острові. ВІДЕО
01.06.2018 | 07:00
У Харкові викрили черговий бордель під виглядом масажного салону. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
01.06.2018 | 06:45
На Херсонщині за три дні згоріло понад 500 гектарів лісу. ВІДЕО
01.06.2018 | 06:30
У Києві зайнялася багатоповерхівка. ВІДЕО
У Києві зайнялася багатоповерхівка. ВІДЕО
01.06.2018 | 06:15
Ювенальна пробація дає другий шанс для неповнолітніх злочинців. ВІДЕО
Ювенальна пробація дає другий шанс для неповнолітніх злочинців. ВІДЕО
31.05.2018 | 23:15
Український політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування. ВІДЕО
Український політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування. ВІДЕО
31.05.2018 | 22:45
На Закарпатті акушер-гінеколог забрав у родини паспорт, доки вони не дадуть йому хабар. ВІДЕО
31.05.2018 | 22:15
Експерти проаналізували, чому українці час від часу вдаються до самосудів. ВІДЕО
Експерти проаналізували, чому українці час від часу вдаються до самосудів. ВІДЕО
31.05.2018 | 21:50
Поліція збільшує кількість патрулів на дорогах. ВІДЕО
Поліція збільшує кількість патрулів на дорогах. ВІДЕО
31.05.2018 | 21:45
Реакція світу на спецоперацію СБУ щодо вбивства Бабченка. ВІДЕО
Реакція світу на спецоперацію СБУ щодо вбивства Бабченка. ВІДЕО
31.05.2018 | 21:15
У Харківській області двоє молодиків катували односельця. ВІДЕО
У Харківській області двоє молодиків катували односельця. ВІДЕО
31.05.2018 | 20:15
У Луцьку п’яна водійка покусала поліцейського. ВІДЕО
У Луцьку п’яна водійка покусала поліцейського. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
31.05.2018 | 07:40
У Києві водій автобуса помер прямо на маршруті. ВІДЕО
У Києві водій автобуса помер прямо на маршруті. ВІДЕО
31.05.2018 | 07:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи знизиться довіра до силовиків після фейкового вбивства Бабченка?
01.06.2018
Микола Маломуж
Екс-голова Служби зовнішньої України
Виявити замовника у справі Бабченка можна було і без інсценування вбивства
01.06.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Забороняй і володарюй? Чи буде в Україні трансляція Чемпіонату світу з футболу в РФ?
24.05.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.