У Києві поліцейський кортеж збив дитину. ВІДЕО
У Києві поліцейський кортеж збив дитину. ВІДЕО
На вулиці Григоренка в Києві на пішохідному переході водій Фольксвагена збив 13-річного хлопчика.
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