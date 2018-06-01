Організатор убивства чи агент СБУ: ким є насправді Борис Герман? ВІДЕО
Організатор убивства чи агент СБУ: ким є насправді Борис Герман? ВІДЕО
Нові факти приголомшують всю країну. Борис Герман – підозрюваний в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка заявив у залі Шевченківського суду, що він співпрацював із українською контррозвідкою. Таким чином нібито намагався самотужки вийти на справжнього замовника не просто вбивства, а цілої терористичної акції з боку Російської Федерації.
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