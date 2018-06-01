Організатор убивства чи агент СБУ: ким є насправді Борис Герман? ВІДЕО

Нові факти приголомшують всю країну. Борис Герман – підозрюваний в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка заявив у залі Шевченківського суду, що він співпрацював із українською контррозвідкою. Таким чином нібито намагався самотужки вийти на справжнього замовника не просто вбивства, а цілої терористичної акції з боку Російської Федерації.