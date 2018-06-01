Нетверезий коп влаштував стрілянину у Черкасах. ВІДЕО
Нетверезий коп влаштував стрілянину у Черкасах. ВІДЕО
Неспокійна ніч у Черкасах! Сутичка трапилась в районі сімсотріччя – поблизу місцевого супермаркету. Словесна перепалка переросла у стрілянину. Охмеліла компанія, в якій діючий поліцейський, побилась із місцевими юнаками. Коли сутичка була у самому розпалі – хтось дістав зброю. Пролунали постріли. Один із місцевих активістів на своїй сторінці у Фейсбуці запевняє, стріляв правоохоронець.
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