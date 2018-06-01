У Києві активіст звинувачує поліцейських у катуванні. ВІДЕО
У Києві активіст звинувачує поліцейських у катуванні. ВІДЕО
Чоловік у залі суду показує на камеру синці. Запитань набагато більше ніж відповідей. Хто він, звідки синці і чому чоловік власне під наглядом поліції. Для того аби про все це розповісти треба повернутися на кілька днів назад.
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