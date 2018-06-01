У Вінниці двоє чоловіків пограбували будинок на очах у підлітків. ВІДЕО

У Вінниці двоє чоловіків пограбували будинок на очах у підлітків. ВІДЕО

21:45 01.06.2018

У Вінниці в одному із мікрорайонів проживає подружжя з двома дітьми – 11 та 12 років. Батьки пішли у справах. Досить відповідальних малих вже не вперше залишили вдома. Вони спокійно грались. Аж раптом почули дивний звук, потім чиїсь голоси та кроки. Коли побачили, що по хаті ходять двоє не знайомих їм чоловіків! Малі, ясна річ злякалися, але не розгубилися - сховавшись під ковдру, написали швиденько мамі смс-ку…

І не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться:

У Києві на зупинці мотоцикліст влетів у тролейбус…

У Києві фура збила на смерть пішохода…

На Одещині правоохоронці знайшли в приватному будинку склад зброї.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Вінниці двоє чоловіків пограбували будинок на очах у підлітків. ВІДЕО
У Вінниці двоє чоловіків пограбували будинок на очах у підлітків. ВІДЕО
01.06.2018 | 21:45
У Києві активіст звинувачує поліцейських у катуванні. ВІДЕО
У Києві активіст звинувачує поліцейських у катуванні. ВІДЕО
01.06.2018 | 21:15
У Києві в орендованій квартирі поліція затримала організаторку борделю. ВІДЕО
У Києві в орендованій квартирі поліція затримала організаторку борделю. ВІДЕО
01.06.2018 | 21:00
Нетверезий коп влаштував стрілянину у Черкасах. ВІДЕО
Нетверезий коп влаштував стрілянину у Черкасах. ВІДЕО
01.06.2018 | 20:45
Організатор убивства чи агент СБУ: ким є насправді Борис Герман? ВІДЕО
Організатор убивства чи агент СБУ: ким є насправді Борис Герман? ВІДЕО
01.06.2018 | 20:15
У Києві поліцейський кортеж збив дитину. ВІДЕО
У Києві поліцейський кортеж збив дитину. ВІДЕО
01.06.2018 | 19:45
П’яний прикордонник побив трьох чоловіків на Київщині. ВІДЕО
01.06.2018 | 10:49
У Вінниці злодії обікрали будинок на очах його маленьких жителів. ВІДЕО
У Вінниці злодії обікрали будинок на очах його маленьких жителів. ВІДЕО
01.06.2018 | 10:20
У Черкасах маленька дівчинка через недогляд випала з вікна 3-го поверху. ВІДЕО
У Черкасах маленька дівчинка через недогляд випала з вікна 3-го поверху. ВІДЕО
01.06.2018 | 10:00
У Києві розкрили вбивство, що сталось на Жуковому острові. ВІДЕО
01.06.2018 | 07:00
У Харкові викрили черговий бордель під виглядом масажного салону. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
01.06.2018 | 06:45
На Херсонщині за три дні згоріло понад 500 гектарів лісу. ВІДЕО
01.06.2018 | 06:30
У Києві зайнялася багатоповерхівка. ВІДЕО
У Києві зайнялася багатоповерхівка. ВІДЕО
01.06.2018 | 06:15
Ювенальна пробація дає другий шанс для неповнолітніх злочинців. ВІДЕО
Ювенальна пробація дає другий шанс для неповнолітніх злочинців. ВІДЕО
31.05.2018 | 23:15
Український політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування. ВІДЕО
Український політв’язень Олександр Кольченко оголосив голодування. ВІДЕО
31.05.2018 | 22:45
На Закарпатті акушер-гінеколог забрав у родини паспорт, доки вони не дадуть йому хабар. ВІДЕО
31.05.2018 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи знизиться довіра до силовиків після фейкового вбивства Бабченка?
01.06.2018
Микола Маломуж
Екс-голова Служби зовнішньої України
Виявити замовника у справі Бабченка можна було і без інсценування вбивства
01.06.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Забороняй і володарюй? Чи буде в Україні трансляція Чемпіонату світу з футболу в РФ?
24.05.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.