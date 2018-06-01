У Вінниці двоє чоловіків пограбували будинок на очах у підлітків. ВІДЕО

У Вінниці в одному із мікрорайонів проживає подружжя з двома дітьми – 11 та 12 років. Батьки пішли у справах. Досить відповідальних малих вже не вперше залишили вдома. Вони спокійно грались. Аж раптом почули дивний звук, потім чиїсь голоси та кроки. Коли побачили, що по хаті ходять двоє не знайомих їм чоловіків! Малі, ясна річ злякалися, але не розгубилися - сховавшись під ковдру, написали швиденько мамі смс-ку…

І не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться:

У Києві на зупинці мотоцикліст влетів у тролейбус…

У Києві фура збила на смерть пішохода…

На Одещині правоохоронці знайшли в приватному будинку склад зброї.