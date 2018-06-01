Школярі з міста Васильків зібрали гроші на операцію дитині. ВІДЕО
Школярі з міста Васильків зібрали гроші на операцію дитині. ВІДЕО
Цим дітлахам немає й 10 років. Найменшим тільки по шість, найстаршим - 9. Та вік не важливий, коли мова про добро та щиросердність. Ці діти ніби як й усі їх однолітки розважаються, сміються, люблять солодощі, іграшки та мильні кульки. Але є в них певна особливість – вони знають - в Україні є ще діти, які лише мріють про такі розваги, діти з хворим серцем, діти, яким пощастило менше і, які змушені боротись за своє життя в лікарняних палатах. І допомагають їм.
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