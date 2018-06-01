На Одещині правоохоронці знайшли в приватному будинку склад зброї. ВІДЕО
На Одещині правоохоронці знайшли в приватному будинку склад зброї. ВІДЕО
В одному із приватних будинків у місті Біляївка вже довгий час ніхто не проживає. Правоохоронці довідались про таємний склад. І коли проводили всередині помешкання обшук, знайшли три спортивні сумки із зброєю та боєприпасами.
|
01.06.2018 | 23:15
|
01.06.2018 | 22:45
|
01.06.2018 | 22:15
|
01.06.2018 | 21:45
|
01.06.2018 | 21:15
|
01.06.2018 | 21:00
|
01.06.2018 | 20:45
|
01.06.2018 | 20:15
|
01.06.2018 | 19:45
|
01.06.2018 | 10:49
|
01.06.2018 | 10:20
|
01.06.2018 | 10:00
|
01.06.2018 | 07:00
|
01.06.2018 | 06:45
|
01.06.2018 | 06:30
|
01.06.2018 | 06:15
-
- 1 з 1033
- ››