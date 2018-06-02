У Києві фальшиві комунальники пограбували пенсіонерку. ВІДЕО

Обережно, фальшиві комунальники! Не лишень столицею, а у по всій Україні злочинці грабують довірливих людей. Як правило візитери нишпорять по чужих хатах групами. І поки одна людина відволікає господаря домівки розмовами, інша так би мовити перевіряє, що погано лежить. Цього разу на гачок фальшивих комунальників потрапила столична пенсіонерка. Жінка ледь очухалась після такого зухвальства. Говорить, до її квартири просто посеред білого дня увірвались дві зловмисниці.