В Одесі вбили чоловіка, який вийшов з матір’ю у магазин. ВІДЕО
В Одесі вбили чоловіка, який вийшов з матір’ю у магазин. ВІДЕО
О другій дня в поліцію зателефонували медики – в кареті швидкої допомоги від ножового поранення помер одесит. Негайно на місце виїхали полісмени – боялися, що ймовірний вбивця встигне далеко від них втекти.
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