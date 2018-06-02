Київська поліція повідомила деталі жахливої загибелі 4-річної дитини. ВІДЕО
Київська поліція повідомила деталі жахливої загибелі 4-річної дитини. ВІДЕО
Трагедія сталася днями на вулиці Гната Юри. Дитина забралася на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям.
Коли правоохоронці отримали це повідомлення, на місце виклику відразу прибули автопатрулі, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, медики.
"Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній родині. На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей. Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок", - розповіла начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у м. Києві Оксана Поплавська.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
|
02.06.2018 | 22:30
|
02.06.2018 | 22:00
|
02.06.2018 | 21:30
|
02.06.2018 | 20:30
|
02.06.2018 | 20:00
|
02.06.2018 | 19:00
|
02.06.2018 | 11:00
|
02.06.2018 | 08:00
|
02.06.2018 | 01:00
|
01.06.2018 | 23:15
|
01.06.2018 | 22:45
|
01.06.2018 | 22:15
|
01.06.2018 | 21:45
|
01.06.2018 | 21:15
|
01.06.2018 | 21:00
|
01.06.2018 | 20:45
-
- 1 з 1033
- ››