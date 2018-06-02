У Луцьку п’яна як чіп жінка-водій покусала інспектора поліції. ВІДЕО
У Луцьку п’яна як чіп жінка-водій покусала інспектора поліції. ВІДЕО
30 травня, близько 03-ої години, на вулиці Героїв УПА у Луцьку, екіпаж помітив мікроавтобус Оpel, який зупинився на перехресті.
При спілкуванні з водійкою помітили у неї явні ознаки сп’яніння.
У присутності свідків 31-річна жінка пройшла перевірку – мала 2, 95 проміле алкоголю, що в 14 разів вище допустимої норми.
За це отримала відповідний протокол.
Під час спілкування з правоохоронцями поводилась агресивно та в якийсь момент вкусила інспектора за ліву руку.
В патрульного кушана рана лівого перепліччя, від госпіталізації відмовився. За даним фактом повідомлено слідчо-оперативну групу, тривають слідчі дії.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Волинської області
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