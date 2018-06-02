На Черкащині поліцейські затримали чергового вуличного наркодилера. ВІДЕО

У місті Корсунь-Шевченківський поліцейські, реалізовуючи оперативні напрацювання, затримали 33–річного підозрюваного у збуті наркотиків та припинили його незаконну діяльність.

Правоохоронці зафіксували неодноразові факти збуту, як марихуани, так і наркотиків синтетичного походження – амфетаміну. Оперативники Корсунь-Шевченківського відділення поліції затримали місцевого 33–річного мешканця під час чергової наркооборудки.

У зловмисника правоохоронці при огляді виявили та вилучили 12 пакетиків з амфетаміном, підготовлені до збуту та кошти, отримані незаконним шляхом. У помешканні молодика поліцейські виявили ще близько 300 грамів марихуани та засоби для вживання наркотиків.

За такі дії законодавством передбачено покарання у вигляді ув’язнення терміном від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Особу затримано в порядку статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області