На Черкащині поліцейські затримали чергового вуличного наркодилера. ВІДЕО
На Черкащині поліцейські затримали чергового вуличного наркодилера. ВІДЕО
У місті Корсунь-Шевченківський поліцейські, реалізовуючи оперативні напрацювання, затримали 33–річного підозрюваного у збуті наркотиків та припинили його незаконну діяльність.
Правоохоронці зафіксували неодноразові факти збуту, як марихуани, так і наркотиків синтетичного походження – амфетаміну. Оперативники Корсунь-Шевченківського відділення поліції затримали місцевого 33–річного мешканця під час чергової наркооборудки.
У зловмисника правоохоронці при огляді виявили та вилучили 12 пакетиків з амфетаміном, підготовлені до збуту та кошти, отримані незаконним шляхом. У помешканні молодика поліцейські виявили ще близько 300 грамів марихуани та засоби для вживання наркотиків.
За такі дії законодавством передбачено покарання у вигляді ув’язнення терміном від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Особу затримано в порядку статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області
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