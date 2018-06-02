У Дніпрі СБУ виявила арсенал боєприпасів та вибухівки. ВІДЕО

У Дніпрі СБУ виявила арсенал боєприпасів та вибухівки. ВІДЕО

08:00 02.06.2018

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією виявила арсенал боєприпасів та вибухівки у Дніпрі.

Оперативники СБ України отримали інформацію, що навесні 2018 року за завданням російських кураторів, для організації підривної діяльності на територію Дніпропетровської області прибув мешканець тимчасово анексованого Криму. Він за матеріальну винагороду залучив до протиправної діяльності колишнього знайомого, який з 2014 року проживає у Дніпрі. Зловмисник залишив йому на  зберігання сумку з бойовими припасами та вибухівкою до отримання відповідних інструкцій.

Під час обшуків за місцем проживання спільника у Дніпрі співробітники вилучили три тротилові шашки вагою по 400 грамів, сім бойових гранат із запалами до них, понад п’ятисот набоїв різного калібру, прилади безшумної та безполум'яної стрільби для пістолетів та автоматичної зброї.

Вилучені засоби ураження направлені на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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