У Смілі патронатна родина взяла на виховання п’ятирічну дівчинку

Батько має проблеми із законом, а мати, м’яко кажучи, нехтує батьківськими обов’язками. Звісно, що п’ятирічній донечці не місце у такій родині. Раніше дівчинка б потрапила в інтернат. І навіть страшно уявляти, як би там склалася доля дитини. Але тепер діють нові правила. Тож за малечею доглядають патронатні вихователі. Вихователі, які тимчасово опікуються дівчинкою, аби вона не знала і не бачила страшного інтернатного життя. Подробиці у сюжеті.