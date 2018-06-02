Для чого в СБУ розіграли вбивство Аркадія Бабченка

Вбивство Аркадія Бабченка виявилось фейком. Журналіст живий. Працівники служби безпеки два місяці готували цю спецоперацію. Місяць про неї знав сам журналіст. Силовики заздалегідь довідались про те, що на Бабченка готується замах. І попередили його.