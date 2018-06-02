У Києві фура збила на смерть пішохода. ВІДЕО
У Києві фура збила на смерть пішохода. ВІДЕО
У Києві сталась трагічна аварія. Рано вранці по Кільцевій їхала фура Рено. В цей час пішохід намагався перейти дорогу. Однак як кажуть свідки, чоловік вибрав не встановлене для цього місце…
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