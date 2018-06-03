У Києві з кафе вигнали дівчину з інвалідністю. ВІДЕО

У Києві з кафе вигнали дівчину з інвалідністю. ВІДЕО

11:00 03.06.2018

Затишна кав’ярня в історичному центрі Києва – на Подолі - одразу сподобалась Людмилі Глушко. До закладу зайшла. Але посмакувати кави їй не вдалося. Офіціант у грубій формі дівчину попросив піти. Бо вона має ДЦП. Подробиці у сюжеті.

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