У Києві з кафе вигнали дівчину з інвалідністю. ВІДЕО
У Києві з кафе вигнали дівчину з інвалідністю. ВІДЕО
Затишна кав’ярня в історичному центрі Києва – на Подолі - одразу сподобалась Людмилі Глушко. До закладу зайшла. Але посмакувати кави їй не вдалося. Офіціант у грубій формі дівчину попросив піти. Бо вона має ДЦП. Подробиці у сюжеті.
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