Експерти проаналізували, чому українці час від часу вдаються до самосудів
Експерти проаналізували, чому українці час від часу вдаються до самосудів
Боротьба за справедливість не просто благородна, а ще дуже складна справа. В демократичному суспільстві таких борців за правду не мало. Втім, де межа між законною боротьбою і звичайним свавіллям - іноді зрозуміти дійсно важко.
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02.06.2018 | 19:00
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