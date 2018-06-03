У Києві активіст звинувачує поліцейських у катуванні. ВІДЕО
У Києві активіст звинувачує поліцейських у катуванні. ВІДЕО
Чоловік у залі суду показує на камеру синці. Запитань набагато більше ніж відповідей. Хто він, звідки синці і чому чоловік власне під наглядом поліції. Для того аби про все це розповісти треба повернутися на кілька днів назад.
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02.06.2018 | 20:30
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02.06.2018 | 20:00
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02.06.2018 | 19:00
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02.06.2018 | 11:00
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02.06.2018 | 08:00
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