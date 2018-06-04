У Києві поліція затримала злодія в законі з так званого "кутаїського клану". ВІДЕО

Коронований у Греції, підозрюваний у квартирних крадіжках, судимий на батьківщині за організацію злочинного угрупування - цей чоловік прилетів в Україну у 2017 році для посилення впливу так званого кутаїського клану «злодіїв у законі». Наступні 5 років йому заборонено в’їжджати на територію України.

Співробітники Головного управління столичної поліції отримали інформацію про перебування у Києві Хдр Рашидова - «злодія у законі», відомого у кримінальному світі під прізвиськом «Хідір», а відтак затримали його.

Згідно із оперативною інформацією працівників карного розшуку, 28-річний уродженець південної країни був коронований у Греції у 2014 році, там же перебував під слідством за квартирні крадіжки. На своїй батьківщині чоловік відбував покарання за створення злочинної організації. Кордон нашої держави він перетнув після офіційної зміни прізвища і документів.

За даними оперативників, «Хідір» мав намір впливати на кримінальні процеси в Україні, контролювати крадіїв із квартир та приватних будинків. Окрім того, він прибув в Україну для посилення впливу так званого кутаїського клану «злодіїв у законі».

Правоохоронці подали документи щодо скасування посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянина південної країни та його примусового видворення за межі кордону нашої держави. На цей час «Хідір» вилетів у Стамбул із забороною в’їзду в Україну на п’ять років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві