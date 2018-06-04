На Луганщині СБУ викрила спробу вербування терористами громадянина України. ВІДЕО

На Луганщині СБУ викрила спробу вербування терористами громадянина України. ВІДЕО

23:00 04.06.2018

Співробітники Служби безпеки України викрили спробу вербування мешканця Луганської області так званими спецслужбами терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці встановили, що наприкінці серпня минулого року бойовики незаконних збройних формувань затримали мешканця Станично-Луганського району під час спроби потрапити на тимчасово окуповану територію у власних справах. Зловмисники звинуватили чоловіка у нібито підриві одного з пам’ятників у центрі Луганська. Для отримання потрібних показів терористи жорстоко катували українського бранця.

На початку травня 2018 року після численних тортур хлопець написав розписку про готовність співпрацювати з представниками терористичної організації, після чого його  відвезли до лінії розмежування. 

Оперативники спецслужби «зустріли» чоловіка, коли той прибув на підконтрольну українській владі територію. Житель Луганщини надав співробітникам СБУ свідчення стосовно обставин його вербування та поставлених перед ним завдань, жодне з яких він не встиг та не планував виконувати.

Служба безпеки України наголошує, що подібні випадки не є поодинокими. На підконтрольній незаконним збройним формуванням території не діють правові норми, громадяни є безсилими перед озброєними терористами. Бойовики не зупиняються перед застосуванням жорстоких насильницьких дій, щоб схилити громадян до державної зради. Згідно зі ст. 111 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі строком до 15 років.

Разом з тим, громадянин України, який не вчинив на виконання злочинного завдання жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ворожою спецслужбою та про отримане завдання, звільняється від кримінальної відповідальності.

За матеріалами прес-центру СБУ

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