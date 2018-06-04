З місця події: у Києві легковик збив одразу двох пішоходів. ВІДЕО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на Голосіївському проспекті близько 12:00 години, легковик “Chery Amulet “ збив на пішохідному переході чоловіка та жінку.

Пішоходів з травмами середньої важкості шпиталізували до лікарні.Даний перехід регулюється світлофором який був вимкнений на момент зіткнення.