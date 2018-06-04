З місця події: у Києві легковик збив одразу двох пішоходів. ВІДЕО
З місця події: у Києві легковик збив одразу двох пішоходів. ВІДЕО
Дорожньо-транспортна пригода сталась на Голосіївському проспекті близько 12:00 години, легковик “Chery Amulet “ збив на пішохідному переході чоловіка та жінку.
Пішоходів з травмами середньої важкості шпиталізували до лікарні.Даний перехід регулюється світлофором який був вимкнений на момент зіткнення.
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