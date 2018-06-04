У Києві невідомий стріляв з гранатомета у ритуальне бюро. ВІДЕО
У Києві невідомий стріляв з гранатомета у ритуальне бюро. ВІДЕО
У Києві стріляли з гранатомета. Таким повідомленням зарясніли всі новинні стрічки. І вражає навіть не сам факт стрілянини – а мішень – ритуальне бюро.
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