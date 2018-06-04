Юрій Луценко розповів про так званий список смерті з 47 людей. ВІДЕО

Розслідування замовного вбивства Аркадія Бабченка, обростає все новими подробицями. Виявляється врятований журналіст був далеко не єдиною ціллю в Україні. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, після затриманні підозрюваного замовника вбивства Бориса Германа, слідство отримало так званий список смерті, до якого входить аж 47 людей.