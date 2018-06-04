У Донецькій обл. син до смерті забив власну матір. ВІДЕО

У Донецькій обл. син до смерті забив власну матір. ВІДЕО

20:45 04.06.2018

Без найменшого шансу вижити. У селі Василівка, що на Донеччині син безпощадно бив свою матір. Розпустив кулаки, а після, як ні в чому не бувало пішов собі спати. Жінка не витримала страшних побоїв. Померла. Сталося все просто посеред дня. За що син відправа на той світ рідну неньку нині невідомо. Бездиханне тіло жінки знайшли сусіди.

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