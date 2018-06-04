У Херсоні СБУ виставила бігборди із ймовірними сепаратистами. ВІДЕО
У Херсоні СБУ виставила бігборди із ймовірними сепаратистами. ВІДЕО
Слово «зрадили» виділяється на рекламних щитах найбільше. Що це означає, ми перевірили – частина з чоловіків підозрюється у створенні терористичної групи, частина – у діях, які можуть трактуватися як спроба насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або державної влади. Але всі ці люди – поки лише підозрювані, вони розшукуються. Ясна річ, що не безпідставно. Але ж ніякого завершеного слідства, а тим паче рішення суду – немає. Тож фахівці стверджують – виставляння цих осіб під таким заголовком – це пряме порушення закону. Зокрема презумпції невинуватості. Більше у сюжеті.
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