У Херсоні СБУ виставила бігборди із ймовірними сепаратистами. ВІДЕО

Слово «зрадили» виділяється на рекламних щитах найбільше. Що це означає, ми перевірили – частина з чоловіків підозрюється у створенні терористичної групи, частина – у діях, які можуть трактуватися як спроба насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або державної влади. Але всі ці люди – поки лише підозрювані, вони розшукуються. Ясна річ, що не безпідставно. Але ж ніякого завершеного слідства, а тим паче рішення суду – немає. Тож фахівці стверджують – виставляння цих осіб під таким заголовком – це пряме порушення закону. Зокрема презумпції невинуватості. Більше у сюжеті.