Патрульні Одещини в погоні затримали п’яного депутата на позашляховику. ВІДЕО
Патрульні Одещини в погоні затримали п’яного депутата на позашляховику. ВІДЕО
Як ви гадаєте, що може бути у бардачку водія?! Зазвичай – це карта автомобільних доріг, правила дорожнього руху, документи. А от поліцейські Ізмаїла, що на Одещині, натрапили на ось цього товариша – депутата місцевої райради Олександра Пономаренка. Мов цінний вантаж він у салоні свого Ленд Крузера віз вже порожню пляшку віскі та напівпорожню пляшку горілки. Де подівся алкоголь?! Ніби машина бензином, пан Олександр заправлявся міцними напоями, а потім сів за кермо.
Не тільки це…також в огляді «Слуги народу» дивіться про таке…..
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