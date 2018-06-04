Українського журналіста засудили до 12 років у Москві. ВІДЕО
Українського журналіста засудили до 12 років у Москві. ВІДЕО
А от ще одному бранцю Кремля Роману Сущенку російський суд дав 12 років суворого режиму. Українського журналіста у Москві визнали винним у шпигунстві. Його адвокат Марк Фейгін у твіттер повідомив, що оскаржуватиме вирок суду. Тим часом, Міністерство закордонних справ України висловило протест. Рішення про засудження Сущенка вважають незаконним і суто політичним. У нашому МЗС вимагають звільнення українського журналіста.
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