Українського журналіста засудили до 12 років у Москві. ВІДЕО

А от ще одному бранцю Кремля Роману Сущенку російський суд дав 12 років суворого режиму. Українського журналіста у Москві визнали винним у шпигунстві. Його адвокат Марк Фейгін у твіттер повідомив, що оскаржуватиме вирок суду. Тим часом, Міністерство закордонних справ України висловило протест. Рішення про засудження Сущенка вважають незаконним і суто політичним. У нашому МЗС вимагають звільнення українського журналіста.