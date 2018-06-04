Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступати без ЗНО, атестата та паспорта. ВІДЕО
Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступати без ЗНО, атестата та паспорта. ВІДЕО
Без ЗНО, атестата та навіть паспорта. Від 4 червня починають працювати спеціальні центри освіти для абітурієнтів з окупованих територій Донбасу та Криму. Через них майбутні студенти можуть за спрощеною процедурою вступити до вищих навчальних закладів на мирній Україні. Більше у сюжеті.
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