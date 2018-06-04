Олег Сенцов продовжує голодувати у російській в’язниці. ВІДЕО
Олег Сенцов продовжує голодувати у російській в’язниці. ВІДЕО
Більше двадцяти діб без їжі. Український кінорежисер Олег Сенцов продовжує голодувати у російській колонії. Медики роблять йому внутрішньовенні ін’єкції. Подробиці у сюжеті.
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