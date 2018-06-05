Поліграф підтвердив, що Надія Савченко таки готувала теракт. ВІДЕО
Поліграф підтвердив, що Надія Савченко таки готувала теракт. ВІДЕО
Детектор брехні підтвердив, що Надія Савченко таки готувала теракт. Результати судово-психологічної експертизи народного депутата Надії Савченко оприлюднили на сайті СБУ. В відомстві заявляють – заарештована депутатка хотіла здійснити теракт в будівлі Верховної Ради і урядовому кварталі в центрі Києва.
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