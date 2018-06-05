У Києві автомобіль збив одразу двох пішоходів. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Києві автомобіль збив одразу двох пішоходів. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

07:20 05.06.2018

У Києві несправність світлофорів призвела до ДТП. На Голосіївському проспекті автомобіль збив двох пішоходів. Наша знімальна група працювала на місці подій. Від ранку тут не працюють світлофори. Автомобілі рухаються з підвищеною швидкістю. Перехожі скаржаться, що небезпечно переходити дорогу.

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