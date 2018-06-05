У Києві автомобіль збив одразу двох пішоходів. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві автомобіль збив одразу двох пішоходів. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві несправність світлофорів призвела до ДТП. На Голосіївському проспекті автомобіль збив двох пішоходів. Наша знімальна група працювала на місці подій. Від ранку тут не працюють світлофори. Автомобілі рухаються з підвищеною швидкістю. Перехожі скаржаться, що небезпечно переходити дорогу.
|
05.06.2018 | 07:20
|
05.06.2018 | 07:00
|
05.06.2018 | 06:45
|
05.06.2018 | 06:30
|
04.06.2018 | 23:15
|
04.06.2018 | 23:00
|
04.06.2018 | 22:45
|
04.06.2018 | 22:15
|
04.06.2018 | 21:45
|
04.06.2018 | 21:15
|
04.06.2018 | 20:45
|
04.06.2018 | 20:15
|
04.06.2018 | 19:45
|
04.06.2018 | 13:40
|
04.06.2018 | 12:21
|
03.06.2018 | 23:00
-
- 1 з 1035
- ››