Злодія в законі Хідіра затримали та попросили з України. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

Злодії в законі – вже навіть і не експерти-кримінологи, а й звичайні українці знають, хто вони такі. Кримінальним авторитетам постійно забороняють в’їзд до України, а вони повертаються і повертаються знову! Цього разу попався у кайданки правоохоронців чоловік на прізвисько «Хідір».