Злодія в законі Хідіра затримали та попросили з України. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Злодія в законі Хідіра затримали та попросили з України. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Злодії в законі – вже навіть і не експерти-кримінологи, а й звичайні українці знають, хто вони такі. Кримінальним авторитетам постійно забороняють в’їзд до України, а вони повертаються і повертаються знову! Цього разу попався у кайданки правоохоронців чоловік на прізвисько «Хідір».
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