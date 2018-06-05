Випустили два десятки куль: під Києвом в автомобілі розстріляли чоловіка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Випустили два десятки куль: під Києвом в автомобілі розстріляли чоловіка. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Під Києвом розстріляли автівку попередньо кримінального авторитета. Трапилось все уночі – у селі Гореничі. Невідомі зрешетили кулями елітний позашляховик. У машині було двоє людей. Одного з них знайшли мертвим…
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