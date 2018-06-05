У Харкові за нетверезе водіння затримали брата Зайцевої. ВІДЕО
У Харкові за нетверезе водіння затримали брата Зайцевої. ВІДЕО
У Харкові патрульні поліцейські затримали ніби брата Олени Зайцевої. Нагадаємо в жовтні 2017 року в ДТП за участі цієї дівчини загинули 6-ро людей. І от в ніч на 5 травня патрульні у Харкові зупинили БМВ за кермом якої був Василь Зайцев.
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