На Буковині засуджений зміг організувати та керувати злочинною групою з-за ґрат. ВІДЕО
На Буковині засуджений зміг організувати та керувати злочинною групою з-за ґрат. ВІДЕО
Під час обшуку у його камері знайшли мобільні телефони та 6 сім-карток різних операторів. Саме він, власне, шукав майбутніх жертв та розігрував із себе суворого поліцейського. Наразі правоохоронці вже довели причетність цього тріо до більш, ніж 20-ти подібних злочинів. Однак у поліції підозрюють – це ще не кінець. Засуджений міг мати й інших спільників. Тож всю інформацію та підозри поки що перевіряють.
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