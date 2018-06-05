В ОБСЄ назвали публікацію імен журналістів в «списку зрадників» від ГПУ неприйнятним. ВІДЕО
В ОБСЄ назвали публікацію імен журналістів в «списку зрадників» від ГПУ неприйнятним. ВІДЕО
В ОБСЄ різко розкритикували, так званий, список зрадників від генпрокуратури. Після того, як 30 травня в СБУ оголосили, що смерть Аркадія Бабченка була не насправді - це чітко продумана спецоперація. Того ж дня речник генпрокурара виставила на своїй сторінці у Фейсбук пост із списком людей, яких вона охрестила «зрадофілами» через критику, зокрема правоохоронних органів
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