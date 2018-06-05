Верховний суд України виправдав чоловіка, засудженого за вбивство грабіжника. ВІДЕО

Людина оборонялася! Верховний суд України виправдав чоловіка, засудженого за вбивство грабіжника. Він скасував раніше ухвалене рішення Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області і визнав чоловіка невинним. Той ще у дві тисячі чотирнадцятому році змушений був оборонятися звичайним кухонним ножем, коли до його будинку увірвалися двоє грабіжників. Одного з них, захищаючись, господар вбив. Його посадили за грати.