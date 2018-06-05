Верховний суд України виправдав чоловіка, засудженого за вбивство грабіжника. ВІДЕО
Верховний суд України виправдав чоловіка, засудженого за вбивство грабіжника. ВІДЕО
Людина оборонялася! Верховний суд України виправдав чоловіка, засудженого за вбивство грабіжника. Він скасував раніше ухвалене рішення Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області і визнав чоловіка невинним. Той ще у дві тисячі чотирнадцятому році змушений був оборонятися звичайним кухонним ножем, коли до його будинку увірвалися двоє грабіжників. Одного з них, захищаючись, господар вбив. Його посадили за грати.
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