Гройсман розбереться зі скандальною заявою чиновника про хворих на рак. ВІДЕО

«Вони всі помруть!» У соціальних мережах неабиякий галас викликали слова заступника виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського. Користувачі соцмереж обурилися заявою чиновника про те, що витрачати гроші на лікування онкохворих за кордоном – недоцільно, бо ті все одно помруть. Після громадського обурення ситуацію пояснили у МОЗ та сам Лінчевський. А згодом, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив порушити дисциплінарне провадження.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Авіакомпанія Lufthansa вибачилась за ролик знятий у Києві.

Після осуду у соцмережах адміністрація кафе вибачилася перед дівчиною з інвалідністю.