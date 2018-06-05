Гройсман розбереться зі скандальною заявою чиновника про хворих на рак. ВІДЕО
Гройсман розбереться зі скандальною заявою чиновника про хворих на рак. ВІДЕО
«Вони всі помруть!» У соціальних мережах неабиякий галас викликали слова заступника виконуючої обов’язки міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського. Користувачі соцмереж обурилися заявою чиновника про те, що витрачати гроші на лікування онкохворих за кордоном – недоцільно, бо ті все одно помруть. Після громадського обурення ситуацію пояснили у МОЗ та сам Лінчевський. А згодом, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив порушити дисциплінарне провадження.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
Авіакомпанія Lufthansa вибачилась за ролик знятий у Києві.
Після осуду у соцмережах адміністрація кафе вибачилася перед дівчиною з інвалідністю.
|
05.06.2018 | 21:45
|
05.06.2018 | 21:20
|
05.06.2018 | 21:10
|
05.06.2018 | 20:52
|
05.06.2018 | 20:40
|
05.06.2018 | 14:40
|
05.06.2018 | 14:20
|
05.06.2018 | 14:00
|
05.06.2018 | 11:50
|
05.06.2018 | 07:20
|
05.06.2018 | 07:00
|
05.06.2018 | 06:45
|
05.06.2018 | 06:30
|
04.06.2018 | 23:15
|
04.06.2018 | 23:00
|
04.06.2018 | 22:45
-
- 1 з 1035
- ››