ВР засудила вирок російського суду журналісту Сушенку. ВІДЕО

Росія настирливо переконує - український журналіст Роман Сущенко шпигун. Сущенка засудили до 12 років в’язниці, бо він нібито намагався з’ясувати, коли російські війська наступатимуть на Маріуполь. Суд постановив, що журналіст прилетів до Москви не лише для зустрічі з двоюрідним братом, а й для збору інформації. Україна рішення російських суддів засуджує, називають судилищем!