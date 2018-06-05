На Черкащині шість родин стали патронатними вихователями. ВІДЕО
На Черкащині шість родин стали патронатними вихователями. ВІДЕО
У Черкаської області вже шість патронатних, простими словами тимчасових, родин. Зовсім скоро має з’явитися сьома. Для невеликої Черкащини – це справжнє досягнення, - каже експертка Всесвітнього дитячого фонду зі Швеції Сюзанна Драгбогр. Більше дивіться у сюжеті.
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